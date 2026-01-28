الشرع يصل إلى موسكو في زيارة رسمية للاجتماع ببوتين

وهبطت طائرة الرئيس السوري في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الروس.وتعليقاً على الزيارة، صرح الناطق باسم الكرملين، ، للصحفيين بأن المباحثات ستعقد بصيغة "إفطار عمل"، يليها لقاء منفرد يجمع الرئيسين والشرع.وأضاف بيسكوف أن العلاقات مع تتطور بنشاط بعد تغيير القيادة في دمشق، مشيرا إلى أن جدول أعمال المباحثات "يتضمن العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، كما سيتبادل الزعيمان وجهات النظر حول الوضع في المنطقة".وأشار بيسكوف إلى أن بوتين والشرع سيناقشان خلال محادثاتهما في الكرملين المسائل المتعلقة بتواجد القوات الروسية في سوريا.مع ذلك أوصى بيسكوف الصحفيين بتوجيه كل الاستفسارات المتعلقة بالوجود الروسي في سوريا إلى ، باعتبار هذا الموضوع من اختصاصها.