ترامب: أسطول ضخم يتجه بسرعة نحو إيران.. الهجوم القادم أسوأ بكثير!

قال الرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، إن أسطولا عسكريا أميركيا ضخما يتجه بسرعة نحو ، مشيرا إلى أن حجمه أكبر من الأسطول الذي سبق أن أُرسل إلى فنزويلا.





وشدد ترامب على أن “الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير”، داعيًا إلى عدم السماح بتكرار "الأخطاء السابقة". وأضاف أنه يأمل أن تجلس إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق “عادل ومنصف” مع .وشدد ترامب على أن “الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير”، داعيًا إلى عدم السماح بتكرار "الأخطاء السابقة".