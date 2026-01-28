تخلص من موت محقق في العراق.. العنقا يصل دمشق (صور)

وقالت الناشطون إن "طائرة تقل الشاب محمد الذي صدر بحقه حكم بالإعدام في العام الماضي، وصل إلى مطار دمشق بعد الإفراج عنه".وأشارت الشبكة إلى أنه "عاد إلى العاصمة السورية برفقة وفد استخباراتي ودبلوماسي بعد أن تم إخلاء سبيله بجهود ".كما أكدت السورية وصول الشاب محمد عنقا إلى مطار دمشق الدولي قادما من العراق بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة السورية ومتابعتها المستمرة للقضية بالتنسيق مع .وكانت عائلة الشاب السوري محمد سليمان قد أعلنت في نهاية شهر أكتوبر 2025، إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه من قبل القضاء العراقي بتهمة "الإرهاب" عقب ضجة واسعة أثارها الموضوع بين البلدين.يذكر أن محمد وجهت إليه تهمة "الإرهاب" وحكم عليه بالإعدام لنشره فيديو للرئيس أحمد الشرع على صفحته في " "، وفق ما ذكرته عائلته.إلا أن في العراق عبر التابع له، أوضح أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة لقرار حكم صادر عن محكمة جنايات يتضمن حكما بالإعدام بحق مدان يحمل الجنسية السورية بزعم اعتقاله بسبب نشره مقطع فيديو يمجد الرئيس السوري الحالي واحتواء هاتفه على مواد عن الجيش الحر.وأكد المركز الإعلامي أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الحكم الصادر بحق المتهم يتعلق بجريمة الاعتراف بتمجيد الإرهابي .وفي الأشهر الماضية، انشغل العديد من السوريين بخبر يتعلق باعتقال شاب سوري في العراق والحكم عليه بالإعدام بعد العثور على صور وفيديوهات على هاتفه للرئيس السوري أحمد الشرع ولـ"الجيش الحر"، وفق ما تم تداوله على نطاق واسع.كما تداول ناشطون وصحفيون سوريون وثيقة صادرة عن في النجف تظهر الحكم بالإعدام على الشاب محمد سليمان أحمد حسن بتهمة "الإرهاب"، وأكدت عائلته أنه اعتقل في مارس 2025 مع شقيقه الذي أفرج عنه لاحقا، بينما ظل محمد معتقلا حتى صدور الحكم بحقه.واشتد الجدل على منصات التواصل السورية والعراقية بعد أن نشر المحامي الجنائي المعتصم الكيلاني منشورا عبر صفحته على "فيسبوك"، أفاد فيه أنه أرسل منذ قليل عريضة قانونية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب العراق، بشأن قضية المواطن السوري المحكوم بالإعدام في العراق.وأوضح الكيلاني في منشوره "أن الموضوع يتعلق بطلب تدخل عاجل بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنه بتاريخ 27 تشرين الاول 2025 أصدرت محكمة جنايات النجف في جمهورية العراق حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن السوري محمد حسن (22 عاما) وذلك إثر اعتقاله مطلع عام 2025 بعد نشره على صفحته الشخصية في "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه اعتقال أحد عناصر "حركة النجباء" العراقية في سوريا من مقاتلين من "الجيش السوري الحر".ونشر الكيلاني صورة للشاب محمد حسن والقرار الصادر من مديرية استخبارات مكافحة الإرهاب في النجف والذي ينص على إعدامه شنقا حتى الموت بناء على المادة الرابعة من العراقي، المعروف بـ"القانون رقم 13"، حيث تنص المادة على: "العمل بالعنف والتهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضا للتحريض أو التمويل".وبعد تداول المنشور، طالب رواد منصات التواصل الاجتماعي الحكومة السورية بالتدخل الفوري لإنقاذ الشاب.