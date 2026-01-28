تزامنا مع زيارة الشرع الى موسكو.. تصريح روسي حول تسليم بشار الأسد

وقال بيسكوف للصحفيين، "تزامنا مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى اليوم، ردا على سؤال حول موقف الكرملين من تسليم الأسد: "موضوع الأسد لا نعلق عليه إطلاقاً".وكان الرئيس السوري قد وصل الى العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي .وكان الرئيس قد أكد خلال لقائه مع نظيره السوري الشرع في الكرملين بموسكو أن العلاقات بين وسوريا تتطور بفضل جهود الرئيس السوري.يذكر أن التشكيلات المسلحة التابعة للمعارضة السورية بدأت في أواخر شباط 2024 هجوما واسعا على مواقع القوات الحكومية، ودخلت العاصمة دمشق في الـ 8 من كانون الاول. وعقب ذلك، ترك منصبه وغادر البلاد.