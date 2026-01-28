بداية شباط.. أبو ظبي تحتضن اجتماعاً روسياً أوكرانياً أمريكياً لوقف الحرب

وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، الأول من فبراير (شباط)، نعم، بشكل تقريبي، لكننا نعتمد على ذلك حتى الآن".يأتي هذا الاجتماع بعد الجولة الأولى من مفاوضات المجموعة العاملة الثلاثية المعنية بقضايا الأمن، والتي عُقدت في يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الجاري.