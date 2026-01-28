وزير الخارجية الأمريكي: لا أحد يعلم من سيتولى الحكم في إيران إذا أزيح المرشد الأعلى

وقال روبيو في تصريح نقلته وسائل إعلامية انه "لا أحد يعلم من سيتولى الحكم في إذا أزيح المرشد الأعلى".وأضاف ان "جميع قواتنا في الشرق الأوسط في مرمى الصواريخ والمسيرات الإيرانية".