المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة

وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي إلى جانب الروماني بولوغان إن "نظاما لا يستطيع البقاء في السلطة إلا من خلال العنف الصرف والإرهاب ضد شعبه، أيامه باتت معدودة".

وأضاف: "قد تكون المسألة مسألة أسابيع، لكن هذا النظام لا يملك شرعية للحكم".



والأربعاء، صعد الرئيس الأميركي لهجته تجاه معلنا أن أسطولا عسكريا يتجه بسرعة نحو المنطقة، وسط مخاوفه من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية جديدة.