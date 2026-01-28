مستشار المرشد الإيراني: الضربة المحدودة وهم

اعتبر مستشار المرشد الإيراني، اليوم الأربعاء، أن الضربة المحدودة وهم، في اشارة الى التهديدات الأمريكية ضد .

وقال في تصريحات صحافية، "الضربة المحدودة وهم وأي عمل عسكري أمريكي من أي مصدر وعلى أي مستوى سيعد بداية حرب".

وأضاف "ردنا على العدوان سيكون فوريا وغير مسبوق يستهدف المعتدي وجميع مؤيديه وقلب تل أبيب".



وكان وزير الخارجية الأمريكي أكد، اليوم الأربعاء، أن جميع القوات الاميركية في الشرق الأوسط بمرمى الصواريخ والمسيرات الإيرانية، فيما شدد بالقول "لا أحد يعلم من سيتولى الحكم في إذا أزيح المرشد الأعلى".