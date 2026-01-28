طهران بموقف جديد: قواتنا المسلحة يدها على الزناد

أكد ، الأربعاء، أن القوات المسلحة الإيرانية يدها على الزناد، فيما شدد على أنه لا مكان للأسلحة النووية.

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "قواتنا المسلحة يدها على الزناد ومستعدة للرد السريع والحاسم على أي اعتداء يمس بلادنا".

وأضاف "الدروس القيمة المستفادة من حرب الـ12 يوما مكنتنا من الرد بقوة وسرعة وعمق أكبر.

ولفت عراقجي الى أن " رحبت مرارا باتفاق نووي عادل يضمن حقوقها ويكفل عدم امتلاكها أسلحة نووية"، مضيفا "لا مكان للأسلحة النووية في حساباتنا الأمنية ولم نسع قط إلى امتلاكها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أكد، اليوم الأربعاء، أن جميع القوات الاميركية في الشرق الأوسط بمرمى الصواريخ والمسيرات الإيرانية، فيما شدد بالقول "لا أحد يعلم من سيتولى الحكم في إذا أزيح المرشد الأعلى".