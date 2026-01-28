"أثار جدلا واسعا".. قرار سوري يمنع تبرّج الموظفات

وتداول مستخدمون خلال اليومين الماضيين نسخة عن تعميم منسوب إلى محافظة (غرب)، يطلب خلاله من الإدارات "إبلاغ جميع العاملات" في المؤسسات العامة والبلديات "بعدم وضع المكياج بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي"، داعيا إلى التقيّد به "تحت طائلة المساءلة القانونية".وانتقد كثر مضمون التعميم بوصفه تدخلا في الحريّات الشخصية، وسخروا من توقيت إصداره في وقت يعاني السوريون من تحديات يومية، فيما دافع عنه آخرون باعتباره يندرج ضمن "آداب المظهر العام" في مكان العمل.على وقع الانتقادات، أوضحت محافظة اللاذقية في بيان أن "التعميم لا يهدف إلى التضييق على أي فئة أو المساس بالحريات الشخصية التي يصونها الإعلان الدستوري ويكفلها القانون".وقالت إن "التأكيد لا يتعلق بالمنع، بل بتنظيم المظهر الوظيفي وتجنب المبالغة باستخدام المواد التجميلية، بما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات بيئة العمل الرسمية".وفي حزيران الماضي، أصدرت السلطات تعليمات تضبط قواعد اللباس على وفي المسابح العامة، مطالبة الزوار بارتداء ملابس "أكثر احتشاما".