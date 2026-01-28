حماس تعلن جاهزيتها لتسليم الحكم إلى لجنة التكنوقراط

أعلنت حركة حماس، الأربعاء، أنها جاهزة لنقل كامل للحكم في قطاع إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية، مشددة على ضرورة إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ودون "عوائق إسرائيلية".

وقال المتحدث باسم حماس وفق : "هناك بروتوكولات جٌهزت، ملفات قد أُتمت، ولجان تشرف على عملية التسليم بحيث نكون أمام عملية تسليم كاملة للحكم في قطاع إلى هذه اللجنة" الوطنية.

وأضاف قاسم: "يجب أن يتم فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بشكل كامل و(ضمان) حرية الدخول والخروج إلى قطاع غزة دون أية عوائق إسرائيلية".



يشار إلى أن مع إغلاق صفحة المرحلة الأولى من اتفاق غزة، عقب استعادة رفات آخر رهينة لها من القطاع، تتجه الأنظار نحو المرحلة الثانية التي يُفترض أن تضع بنود الاتفاق موضع التنفيذ العملي.



