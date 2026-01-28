الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط تجاه جميع السيناريوهات

أكد الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أن لديه خطط عمل تجاه جميع سيناريوهات ما وصفه بـ"العدو"، معتبراً أن تجربة حرب الـ12 يوما أظهرت فشل الخيار العسكري.

وقال الحرس الثوري، "التخويف عبر صناعة أجواء الحرب وإرسال حاملة الطائرات أسلوب قديم لدى المسؤولين الأمريكيين"، مردفا " تسعى عبر الحرب النفسية للتأثير على أفكار شعبنا ونحن مسيطرون على الوضع الميداني".

وأضاف "تجربة حرب الـ12 يوما أظهرت فشل الخيار العسكري ضدنا وقواتنا المسلحة من يحدد نهاية الحرب"، مشددا بالقول "لدينا خطط عمل تجاه جميع سيناريوهات العدو وإشراف كامل على تحركاته".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أكد، اليوم الأربعاء، أن جميع القوات الاميركية في الشرق الأوسط بمرمى الصواريخ والمسيرات الإيرانية، فيما شدد بالقول "لا أحد يعلم من سيتولى الحكم في إذا أزيح المرشد الأعلى".