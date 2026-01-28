واشنطن تكشف عن مطالب الى إيران وتتحدث عن المفاوضات

كشف مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، عن مطالب الى ، فيما تحدثوا أن المفاوضات مع الإيرانيين لم تحرز تقدما.

وقالت " تايمز" عن مسؤولين، "طالبنا الإيرانيين بوقف تخصيب اليورانيوم وتقييد مدى وعدد الصواريخ الباليستية".

وأضافوا "طالبنا بوقف كل أشكال الدعم لوكلائها بما فيهم حماس وحزب الله والحوثيون"، مؤكدين أن "المفاوضات مع الإيرانيين لم تحرز تقدما ولا مؤشرات على استعدادهم للاستجابة لمطالب ".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أكد، اليوم الأربعاء، أن جميع القوات الاميركية في الشرق الأوسط بمرمى الصواريخ والمسيرات الإيرانية، فيما شدد بالقول "لا أحد يعلم من سيتولى الحكم في إيران إذا أزيح المرشد الأعلى".