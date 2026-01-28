ترامب يمهل نتنياهو شهرا لإبرام اتفاق أمني مع سوريا

وفقا لما نقلته المصادر للموقع الإخباري "ميدل إيست آي"، اطلع مصدر على محادثة هاتفية جرت يوم الثلاثاء بين الرئيس الأمريكي ونظيره السوري أحمد الشرع، أخبر الشرع إنه أعطى الإسرائيلي "شهرا لإنهاء الصفقة الأمنية مع دمشق"، وأكد مسؤول خليجي آخر هذا المحدد بشهر واحد.

ونقل المصدر عن ترامب قوله للشرع إن "تقدما كبيرا" أُحرز في المحادثات مع ، وأن "القضية الوحيدة المتبقية هي "، مع وجود اتفاق على باقي البنود. كما عبر ترامب عن رغبته في رؤية " موحدة، وليس سوريات متعددة".



من جهتها، ترفض إسرائيل التخلي عن جبل الشيخ، الذي احتلته بعد انهيار حكومة أواخر عام 2024، وتعتبره مسألة أمن قومي و"خطا أحمر"، وأبلغ مسؤول غربي رفيع المستوى الموقع أنه لا يرجح تغيير الموقف الإسرائيلي خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.



وأشار المسؤول إلى أن الضغط الأمريكي على إسرائيل يأتي بشكل أساسي من المبعوث الرئاسي الخاص ، وليس موقفا ينال الاجماع داخل ، حيث يوجد بشأن القضايا السورية.



وكشف المصدر المطلع على مكالمة ترامب والشرع عن بنود تفاهم تشمل "عدم دخول إلى محافظة السويداء عسكريا، وبدء مفاوضات حول دمج المحافظة، بدعم من إسرائيل".