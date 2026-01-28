شومر يطالب باستقالة نائب كبير موظفي البيت الأبيض ووزيرة

وقال شومر: "نويم غير كفؤة ويجب أن ترحل. كما يجب إقالة رئيسها، ".ووصف شومر حقيقة بقاء نويم في منصبها "بعد أن قتل عملاء فيدراليون مواطنين أمريكيين اثنين في غضون أسبوعين" بأنها "أمر شائن".وأكد السيناتور أيضا أنه "إذا كان يريد حقا خفض التصعيد في ، فعليه أن يأمر على الفور بسحب جميع ضباط والجمارك من الولاية".وتتواصل الاحتجاجات الجماهيرية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، عقب مقتل شخصين خلال مداهمات نفذتها شرطة إدارة الهجرة والجمارك، حيث تواجه نويم ضغوطا متزايدة في الأيام الأخيرة بهذا الشأن.