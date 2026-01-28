كولومبيا.. فقدان الاتصال بطائرة على متنها مرشح للانتخابات

وكتبت روخاس على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "تقوم إدارة التحقيق في الحوادث الجوية (الجهة التنظيمية الكولومبية) بجمع المعلومات فيما يتعلق بفقدان الاتصال بالطائرة HK4709، التي كانت تؤدي رحلة على مسار طريق كوكوتا - أوكانيا مع 13 راكبا واثنين من أفراد الطاقم".وأفادت مصادر محلية بأن الطائرة المذكورة أقلعت من مدينة كوكوتا الحدودية، قبل أن ينقطع الاتصال بها مع أبراج المراقبة قبيل موعد هبوطها بقليل في مدينة أوكانيا القريبة.وقالت شركة الطيران في بيان: "كان من المقرر أن تهبط الطائرة قرابة الساعة 12:05 ظهرا"، وأضافت السلطات الجوية أن بروتوكولات الأمن والبحث والإنقاذ قد بدأت نشاطها لمعرفة مصير الطائرة.وقال النائب المحلي ويلمر كاريّو:"تلقينا بقلق معلومات عن فقدان الاتصال بالطائرة التي كان على متنها زميلي ديوجينيس كينتيرو وكارلوس سالسيدو وفريقاهما".وأضاف كاريّو: "ندعو إلى التزام الهدوء والتروي بانتظار البيان الرسمي من السلطات المختصة".