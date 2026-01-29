تركيا تدخل على خط المفاوضان بين إيران وامريكا

وبحسب الصحيفة، دعا إلى نقل ملف إلى طاولة الحوار المباشر، مقترحاً أن تستضيف لقاءً ثلاثيًا يجمع الطرفين في أعلى مستوى سياسي ممكن، في إطار مسعى تركي لتخفيف حدة التوتر الإقليمي ومنع الانزلاق نحو مواجهة عسكرية.وأضافت "حريّت" أن الرئيس الأمريكي أبدى، وفق مصادر الصحيفة، ترحيباً أولياً بالمقترح التركي، في إشارة إلى انفتاح محتمل على دور كوسيط بين الطرفين.وفي السياق ذاته، أفادت الصحيفة بأن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة ستجري خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره التركي ، في لقاء وُصف بالمهم، وقد يشكّل تمهيداً لترتيبات دبلوماسية أوسع تتعلق بالمبادرة التركية.وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وسط مؤشرات على سعي أطراف إقليمية، وفي مقدمتها تركيا، إلى إعادة تفعيل القنوات السياسية والدبلوماسية لتفادي سيناريو المواجهة العسكرية في المنطقة.