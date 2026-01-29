البرتغال تعلن الطوارئ في المناطق المتضررة من عاصفة كريستينا

وجاء في البيان: "قرر ، خلال اجتماعه يوم الخميس في مقر إقامة ، إعلان حالة الطوارئ في المناطق الأكثر تضررا من العاصفة كريستينا".وسيزور رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو المناطق المتضررة من العاصفة في مقاطعتي ليريا وكويمبرا. كما ألغى رئيس الحكومة رحلاته الخارجية المقررة للأيام المقبلة، بما في ذلك زيارات إلى وكرواتيا.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة جورنال دي نوتيسياس أن حصيلة ضحايا العاصفة في ارتفعت إلى خمسة قتلى.