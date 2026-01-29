ترامب يشكر القيادة الانتقالية في فنزويلا: نحن على وفاق معهم

قدم الرئيس الأمريكي ، الخميس، شكره الى القيادة الانتقالية في فنزويلا، مؤكدا أنه على وفاق معهم.

وقال في كلمة له، "أشكر القيادة الانتقالية في فنزويلا ونحن على وفاق معهم وعلاقتنا قوية"، مردفا "تحدثت للتو مع رئيسة فنزويلا وأبلغتها بأننا سنفتح المجال الجوي التجاري بالكامل فوق بلادها".

وأضاف "المواطنون الأمريكيون سيتمكنون قريبا جدا من السفر إلى فنزويلا وسيكونون بأمان".

الى ذلك، قال ترامب، "تمكنا من جلب مليارات الدولارات وحافظنا على أمننا الوطني عن طريق الرسوم "، مضيفا "سنعمل مع الحزبين لتفادي الإغلاق الحكومي".

واعتبر أن "الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد للغاية"، مشددا "تغلبنا على كابوس التضخم الذي حدث في عهد بايدن وحققنا نموا اقتصاديا هائلا وتمكنا من ضمان أمن قومي جيد بفضل الرسوم الجمركية كما حققنا عائدات غير مسبوقة بفضلها".