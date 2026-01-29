ترامب يعلن موافقة بوتين على وقف قصف المدن الأوكرانية​

وقال في كلمة له، "طلبت من بشكل شخصي وقف قصف والمدن الأوكرانية لمدة أسبوع على الأقل".

وأضاف "بوتين وافق على وقف قصف كييف والمدن الأوكرانية وكانت تلك بادرة رائعة".

وفي شأن آخر، قال ترامب "حماس كانت مساهما كبيرا في إعادة جميع الرهائن"، مضيفا "نريد الآن من حماس أن تسلم سلاحها وستفعل ذلك".