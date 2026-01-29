الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بارزين

ووفقا للائحة نُشرت في للاتحاد الأوروبي، طالت العقوبات الأوروبية، الإيراني إسكندر مؤمني، محمد موحدي ، رئيس شرطة الأمن العام الإيراني مجيد فيض ، قائد " " التابع للحرس الثوري الإيراني أحمد علي فيض‌ اللهي، قائد الحرس الثوري في حيدر أولفاتي، قائد الحرس الثوري في مقاطعة أزنا الشيخي، قائد قوة مكافحة الإرهاب الخاصة (نوبو) محسن إبراهيمي، بالإضافة إلى كيانات أخرى أبرزها هيئة تنظيم وسائل الإعلام الجماهيرية الإيرانية (ساترا).واتهم المسؤولين الإيرانيين المذكورين بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ، وقمع المحتجين السلميين" خلال التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.يأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في إيران نهاية 2025، والتي بدأت بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وتظاهرات ضد السلطات، وبلغت ذروتها بعد دعوات ، نجل الشاه الإيراني المخلوع.