وزير الحرب الأمريكي: لدى إيران كل الخيارات لإبرام صفقة

اعتبر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، الخميس، أن لدى كل الخيارات لإبرام صفقة.

​

وقال هيغسيث في كلمة له، "لدى كل الخيارات لإبرام صفقة، وسنكون مستعدين لما يطلبه الرئيس ترمب منا لتحقيقه في إيران".

وكان الرئيس الأميركي قال، أمس الأربعاء، إن أسطولا عسكريا أميركيا ضخما يتجه بسرعة نحو إيران، مشيرا إلى أن حجمه أكبر من الأسطول الذي سبق أن أُرسل إلى فنزويلا.