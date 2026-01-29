سوريا.. الأمن الداخلي يعلن القبض على قاتلة هدى شعراوي

وقال عاتكة: "في إطار المتابعة الفورية لحادثة مقتل المواطنة هدى ، وردت معلومات عصر اليوم تفيد بالعثور عليها متوفاة داخل منزلها. وبعد مباشرة التحقيقات وجمع الأدلة، تبين أن الوفاة وقعت صباح اليوم نتيجة تعرّض المجني عليها لاعتداء بأداة صلبة أدّى إلى نزيف حاد، وقد نُقل الجثمان إلى الطبابة بانتظار التقرير الطبي النهائي".

وأوضح عاتكة أن "التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه بخادمتها المدعوة فيكي أجوك، من الجنسية الأوغندية، والتي غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة"، مشيرا إلى أنه "على إثر ذلك، تابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكّنت من إلقاء القبض عليها مساء اليوم، حيث أقرّت خلال التحقيق بارتكابها للجريمة".



وأكد قائد الأمن الداخلي في دمشق استمرار التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وملابساتها تمهيدا لإحالة الملف إلى القضاء المختص.





وكانت مصادر أفادت، اليوم الخميس، بمقتل الفنانة السورية المعروفة بدورها في مسلسل بشخصية " أم زكي".