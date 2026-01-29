واشنطن ترسل مدمرة إضافية إلى الشرق الأوسط

وأفاد المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، بأن المدمرة "ديلبرت دي. بلاك" دخلت منطقة العمليات خلال الـ48 ساعة الماضية.

وبهذه الخطوة، يرتفع العدد الإجمالي للمدمرات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى ست سفن، تعمل إلى جانب حاملة طائرات وثلاث قتالية بحرية رئيسية أخرى.وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، أمس الأربعاء، أن أسطولا جديدا من السفن الحربية الأمريكية يتجه نحو ، معربا عن أمله في أن تختار الحكمة وتوافق على عقد صفقة.