الجيش الإيراني يهدد بالرد الفوري على أي هجوم

صرح المتحدث باسم الجيش الإيراني، الخميس، أن الرد على أي هجوم سيكون حازما وفوريا.

وقال محمد أكرمي نيا: "إذا قام العدو بخطوة غبية ووقع مرة أخرى في خطأ حسابي، فإننا سنرد عليهم فورا وفي اللحظة المناسبة".

وأضاف أنه "خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، تبين لنا أن التباطؤ وإعطاء الفرصة للعدو غير جائز على الإطلاق، ويجب الرد عليه فورا. وقد تم إبلاغ ذلك كإرشادات للقوات المسلحة".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، أمس الأربعاء، أن أسطولا جديدا من السفن الحربية الأمريكية يتجه نحو ، معربا عن أمله في أن تختار الحكمة وتوافق على عقد صفقة.