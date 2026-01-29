ترامب يتلقى إحاطات بشأن خيارات هجومية ضد إيران

تلقى الرئيس الأمريكي ، اليوم الخميس، خيارات هجومية ضد .

وقالت "وول " عن مسؤولين أمريكيين، " تلقى إحاطات بشأن خيارات هجومية محتملة، تشمل حملة قصف واسعة على منشآت النظام الإيراني والحرس الثوري".

وأضافوا "من الخيارات ضرب أهداف رمزية وتصعيد القصف إن لم تنه برنامجها النووي"، وتابعوا "من الخيارات شن هجمات إلكترونية على البنوك الإيرانية أو تشديد العقوبات".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، أمس الأربعاء، أن أسطولا جديدا من السفن الحربية الأمريكية يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن تختار الحكمة وتوافق على عقد صفقة.