تركيا تضع شرطا لاستئناف التجارة مع "إسرائيل"

وقال فيدان في تصريحات صحافية: "لقد حددنا منذ البداية شروطا واضحة. طالما استمرت الحرب ولم يُسمح لأي عامل إنساني بدخول ، فلن نستأنف تجارتنا".وأوضح فيدان أن المشكلة لا تكمن في كدولة، بل في سياستها في المنطقة، قائلا: "مشكلتنا ليست مع إسرائيل. مشكلتنا هي سياسة إسرائيل في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص الإبادة الجماعية الأخيرة في غزة".وتطرق الوزير التركي إلى آفاق التسوية في غزة، مشيرا إلى "مجلس السلام" كمنصة يمكن أن تعزز استقرار الوضع بين فلسطين وإسرائيل.