موسكو تحسم جدل تسليم الأسد: دمشق طوت صفحة ملاحقته

وفي مقابلة مع وسائل إعلام تركية، ردا على استفسارات الصحفيين بهذا الشأن، أوضح أن ملف تسليم الأسد "لم يعد مطروحا منذ فترة طويلة، وأن الشركاء في يدركون جيدا ملابسات ما جرى، وكيف وصل وعائلته إلى في 2024".

وأشار إلى أن سوريا كانت آنذاك تشهد حربا فعلية، مع اندلاع معارك داخل المدن ووجود حالة من الاحتقان الشديد، وأضاف: "كان هنالك تهديد فعلي لحياته، وقد تم منحه هذه الفرصة لأسباب إنسانية بحتة".

وشدد لافروف على أن الأسد "لا يلعب أي دور في "، وهو ما يدركه المتابعون للشأن الداخلي الروسي.



يذكر أن الرئيس التقى نظيره السوري أحمد الشرع أمس الأربعاء في ، وأكد أن العلاقات بين روسيا وسوريا تتطور بفضل جهود الرئيس السوري.



بدوره أكد الشرع عمق العلاقات السورية الروسية وأهمية الدور الروسي في دعم وحدة سوريا واستقرارها.