أول تعليق إيراني على قرار تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"

وأكدت الوزارة عزم على الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني أمام أي تدخل خارجي أو أعمال إرهابية، مشيرة إلى أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح وحقوق شعبها المشروعة.وشددت الخارجية الإيرانية على القول: "نحتفظ بحقوقنا المشروعة والقانونية في اتخاذ تدابير مماثلة ضد قرار بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية".جاء الرد الإيراني بعد إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية، ووفقا للائحة نُشرت في للاتحاد الأوروبي، طالت العقوبات كلا من "إسكندر مؤمني، ، ومحمد موحدي آزاد، ، ومجيد فيض ، رئيس شرطة الأمن العام، وأحمد علي فيض‌اللهي، قائد " " التابع للحرس الثوري، وحيدر أولفاتي، قائد الحرس الثوري في ، ومرتضى الشيخي، قائد الحرس الثوري في مقاطعة أزنا، ومحسن إبراهيمي، قائد قوة مكافحة الإرهاب الخاصة (نوبو)"، بالإضافة إلى كيانات أبرزها "هيئة تنظيم وسائل الإعلام الجماهيرية الإيرانية (ساترا)".واتهم الاتحاد الأوروبي المسؤولين الإيرانيين المدرجين على القائمة بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ، وقمع المحتجين السلميين" خلال التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.