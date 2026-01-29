"قسد" تعلن اعتقال مجموعة من عناصر "داعش"

وجاء في البيان: "أنهت قواتنا، عملية ملاحقة لخلايا تابعة لتنظيم الإرهابي كانت قد شنت هجوما مسلحا على قواتنا في أحياء الغويران والنشوة مساء اليوم، مستخدمة الأسلحة المتوسطة والخفيفة".وأضاف: "أسفرت العملية عن إلقاء القبض على ثلاثة من عناصر تلك الخلايا".وختم البيان: "تهيب قواتنا بأهلنا المدنيين ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، تأكيدا على استمرار الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".