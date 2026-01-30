ترامب يتحدث مع "قادة ايرانيين" ويبلغهم امرين

وقال ردًا على سؤال حول وضع محادثاته مع ، بعد أن هدد في وقت سابق من هذا الأسبوع بشن ضربة كبيرة ما لم يوافق النظام على اتفاق: "أجريتُ محادثات، وما زلت أخطط لذلك"، بحسب وسائل اعلام اميركية.وأضاف: "لدينا العديد من السفن الكبيرة والقوية جدًا تبحر إلى الآن، وسيكون من الرائع ألا نضطر لاستخدامها".ولم يذكر الرئيس الأمريكي مع من تحدث، ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل على الفور، لكنه وصف الرسالة التي نقلها، حيث قال: "قلت لهم أمرين: أولًا، لا للأسلحة النووية. وثانيًا، أوقفوا قتل المتظاهرين. إنهم يقتلونهم بالآلاف، فقد تم شنق 837 شخصًا قبل أسبوعين، لكن عليهم أن يفعلوا شيئًا".