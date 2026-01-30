الرئيس التركي يعلن استعداد أنقرة للعب دور الوسيط بين إيران وأمريكا

وذكرت الرئاسة التركية في بيان، أن " أبلغ نظيره الإيراني بزشكيان خلال مكالمة هاتفية أن مستعدة لتقديم جهود دبلوماسية للتقريب بين الطرفين"، مؤكدًا أن "الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات ومنع أي تصعيد محتمل".وأضافت الرئاسة أن " تسعى لعقد لقاءات ثلاثية تشمل تركيا وإيران والولايات المتحدة، لتعزيز قنوات الاتصال وتسهيل التفاهمات بين الطرفين، بما يسهم في تحقيق ".ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بين وطهران، وسط مخاوف دبلوماسية من أي مواجهة عسكرية محتملة.