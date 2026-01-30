ترامب يرشح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وقال عبر حسابه بمنصة Truth Social: "يسرني أن أعلن ترشيحي لكيفن وارش لمنصب رئيس نظام . يشغل كيفن حالياً منصب زميل الزائر المتميز في الاقتصاد بمعهد هوفر، ومحاضراً في كلية ستانفورد للدراسات العليا في . وهو شريك في مكتب دراكنميلر في دوكين فاميلي أوفيس".وأضاف: "حصل كيفن على درجة البكالوريوس من ، ودرجة في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد. وقد أجرى أبحاثاً مستفيضة في مجال الاقتصاد والمالية، كما أصدر كيفن تقريراً مستقلاً لبنك إنجلترا يقترح فيه إصلاحات في إدارة السياسة النقدية في المملكة المتحدة، وقد اعتمد البرلمان توصيات التقرير. أصبح كيفن وارش محافظ في تاريخ الفيدرالي، بعمر 35 عاماً، وشغل منصب عضو مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي من عام 2006 حتى عام 2011، وممثلًا للاحتياطي الفيدرالي لدى مجموعة الـ20، ومبعوثاً للمجلس إلى الاقتصادات الناشئة والمتقدمة في ".وتابع: "إضافةً إلى ذلك، شغل وارش منصب المحافظ الإداري، حيث أدار وأشرف على عمليات المجلس وموظفيه وأدائه المالي. قبل تعيينه في المجلس، عمل كيفن من عام 2002 حتى عام 2006 مساعداً خاصاً للرئيس لشؤون السياسة الاقتصادية، وسكرتيراً تنفيذياً للمجلس الاقتصادي الوطني في . وقبل ذلك، كان عضواً في قسم عمليات الاندماج والاستحواذ في وشركاه في ، حيث شغل منصب نائب الرئيس والمدير التنفيذي. أعرف كيفن منذ فترة طويلة، ولا شك لديّ في أنه سيُخلّد اسمه كواحد من أعظم رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق. إضافةً إلى كل ذلك، فهو مثاليٌّ تماماً. تهانينا يا كيفن".