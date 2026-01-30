جنوب أفريقيا تطرد القائم بالأعمال "الإسرائيلي"

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بيان، إنها قررت طرد سيدمان القائم بالأعمال في ، على خلفية منشورات رسمية إسرائيلية متكررة عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت إساءات لرئيس .وأضافت الوزارة أن هذه التصرفات تمثل خروجا عن الدبلوماسية المتعارف عليها، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الإخطار المتعمد الناقص" بشأن زيارات مسؤولين إسرائيليين لجنوب أفريقيا، معتبرة ذلك انتهاكا غير مقبول في الممارسات الدبلوماسية، ويقوض قواعد التعامل والاحترام المتبادل بين الدول.