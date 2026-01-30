الصفحة الرئيسية
"قسد" تعلن اعتقال مجموعة من عناصر "داعش"
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل شركات و7 أفراد
دوليات
2026-01-30 | 10:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
946 شوهد
أعلنت
وزارة الخزانة
الأميركية، اليوم الجمعة، فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.
وذكرت الخزانة الأميركية في بيان، ان العقوبات استهدفت عدداً من الشركات وسبعة أشخاص، في إطار جهود
واشنطن
لمواجهة أنشطة تصفها بالمزعزعة للاستقرار.
وأوضحت أن العقوبات تأتي ضمن برنامجها المستمر لمراقبة وتمييز الجهات الداعمة لإيران، مؤكدة استمرارها في استخدام الأدوات الاقتصادية للضغط على
طهران
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
