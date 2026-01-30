مقاتلة أمريكية تغادر حاملة الطائرات لينكولن.. هذا السبب

وقالت القيادة في بيان: "انطلقت طائرة مقاتلة من طراز إف/إيه-18إي سوبر ، تابعة لسرب المقاتلات الضاربة 151، من على سطح حاملة الطائرات يو أبراهام (CVN 72) أثناء قيامها بعمليات طيران روتينية في ".تقود حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" مجموعة ضاربة صممت خصيصا لتنفيذ مهام هجومية ودفاعية معقدة، وتعتبر هذه المجموعة قوة مستقلة توفر سيادة جوية وقدرات هجومية بمدى بعيد (صواريخ توماهوك).