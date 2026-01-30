غارات اسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "17 غارة صهيونية طالت بلدات عدة في قضاء ، مضيفةً أن "الطائرات الحربية الصهيونية استهدفت أيضًا محيط قرى الزهراني".وأشارت إلى "تحليق الطيران الحربي الصهيوني على ارتفاع منخفض جدًا في أجواء الجنوب".