امريكا تحذر إيران بشأن مناورات الاحد: نحن أكثر فتكا ولن نتهاون

وأكدت الأمريكية أن أي سلوك غير مهني قد يؤدي إلى تصعيد خطير في أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.وقالت سنتكوم إنها تحث الحرس الثوري الإيراني على تنفيذ تدريباته "بطريقة آمنة ومهنية"، وتجنب تعريض حرية الملاحة لأي مخاطر غير ضرورية، مشددة على أن ممر مائي دولي حيوي يمر عبره يوميا نحو 100 سفينة تجارية من مختلف دول العالم، ويمثل شريانا أساسيا للتجارة والازدهار الاقتصادي الإقليمي.وأكدت إقرارها بحق في العمل ضمن المجالين الجوي والبحري الدوليين، لكنها حذرت من أن أي تصرفات "غير آمنة أو غير مهنية" بالقرب من القوات الأمريكية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية قد تزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار.وشددت سنتكوم على أنها ستضمن سلامة الأفراد والسفن والطائرات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها "لن تتسامح" مع ممارسات مثل التحليق المنخفض أو المسلح فوق مواقع عسكرية أمريكية، أو اقتراب الزوارق السريعة في مسارات تصادمية مع السفن الحربية الأمريكية، أو توجيه الأسلحة نحو القوات الأمريكية عندما تكون النوايا غير واضحة.وختمت القيادة المركزية بيانها بالتأكيد أن "يمتلك القوة الأكثر تدريبا وفتكا في العالم"، وسيواصل العمل بأعلى درجات الاحترافية والالتزام بالمعايير الدولية، داعية الحرس الثوري الإيراني إلى الالتزام بالسلوك ذاته.