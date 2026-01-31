واشنطن توافق على تزويد السعودية بمئات صواريخ "باتريوت"

وقالت الوزارة في بيان إن شركة هي المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة، وان الموافقة جاءت استجابة لطلب شراء 730 صاروخا من طراز بي.إيه.سي-3 إم.إس.إي.واوضحت أن الصفقة المقترحة لن تغير التوازن العسكري في منطقة الشرق الأوسط ولن تؤثر على الجاهزية الدفاعية الأمريكية.