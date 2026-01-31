الصفحة الرئيسية
فيديوهات
"قسد" تعلن اعتقال مجموعة من عناصر "داعش"
واشنطن توافق على تزويد السعودية بمئات صواريخ "باتريوت"
دوليات
2026-01-31 | 00:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
376 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
أعلنت
وزارة الدفاع الأمريكية
الموافقة على بيع محتمل لصواريخ اعتراضية من منظومة
باتريوت
للسعودية بتكلفة تقدر بتسعة مليارات دولار.
وقالت الوزارة في بيان إن شركة
لوكهيد مارتن
هي المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة، وان الموافقة جاءت استجابة لطلب
السعودية
شراء 730 صاروخا من طراز بي.إيه.سي-3 إم.إس.إي.
واوضحت أن الصفقة المقترحة لن تغير التوازن العسكري في منطقة الشرق الأوسط ولن تؤثر على الجاهزية الدفاعية الأمريكية.
>>
منصةX
منصةX
واشنطن توافق على تزويد العراق بأجهزة اتصالات عسكرية.. هذه قيمتها
14:16 | 2026-01-16
مدرب الأولمبي يفسر للصحفيين سبب الوصول "المتأخر" إلى السعودية ويشكو من "التدخلات"
08:03 | 2026-01-07
واشنطن توافق على مبيعات عسكرية محتملة للبنان
13:55 | 2025-12-16
إقلاع 6 طائرات تزويد بالوقود من قاعدة العديد في قطر
15:57 | 2026-01-14
باتريوت
السعودية
امريكا
وزارة الدفاع الأمريكية
السومرية نيوز
لوكهيد مارتن
وزارة الدفاع
سومرية نيوز
