الرئيس الإيراني: العدو يسعى لتحويل الاحتجاجات إلى حرب أهلية

وفي كلمته، اتهم بزشكيان الرئيس الأمريكي ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ، والدول الأوروبية بـ"تسليح بعض الأفراد" خلال التطورات الأخيرة. وأوضح قائلاً: "الجميع يعلم أن ونتنياهو والأوروبيين قاموا بتسليح أشخاص خلال الأحداث الأخيرة".وأضاف أنه في "في أي احتجاج اجتماعي، لا يتم حمل السلاح، ولا تُستهدف القوات العسكرية، ولا تُحرق سيارات الإسعاف أو الأسواق".وشدد "على أن العدو يعمل على تحويل الاحتجاجات إلى حرب أهلية".من جهة أخرى، أكد الرئيس الإيراني على استعداد حكومته للحوار، قائلاً: "من واجبنا أن نصغي إلى أقوال ومطالب المحتجّين وهمومهم ونعمل على حلّها؛ ونحن مستعدون للاستماع".