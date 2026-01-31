تهنئة مميزة من العائلة.. الأردن يحتفي بعيدي ميلاد الملك

ونشرت صورة تجمعها بالعاهل مرفقة بتعليق كتبت فيه "كل الحب اليوم وكل يوم. كل عام وسيدنا بخير".كما نشرت صورتين إحداهما لها مع الأمير هاشم والأخرى له مع شقيقتيه الأميرتين إيمان وسلمى، وهَنأته بعيد ميلاده بقولها "قديش فخورة فيك، كل سنة والغالي هاشم بخير".من جانبه، هَنأ ولي عهد الأمير العاهل الأردني بعيد ميلاده بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يضم لقطات من طفولته وشبابه، تتضمن لقطات تجمعه بالعاهل الأردني الراحل الملك ، وكتب "كل عام وسيدنا بألف خير". كما هَنأ أخاه الأمير هاشم بصورة جمعتهما يرتديان قميصين للمنتخب الوطني الأردني يحملان اسميهما، مكتوبا "أخي هاشم، كل عام وأنت بخير".ويُحتفل هذا العام بالعيد الميلادي الرابع والستين للملك عبدالله الثاني والواحد والعشرين للأمير هاشم. وبهذه المناسبة، نشر صورة تجمع العاهل الأردني وابنه الأمير هاشم، وهَنأهما متمنيا لهما "السعادة والبركة".كما نشر مقطع فيديو سابقا يضم لقطات رسمية وعائلية للملك، منها لقطات وهو يداعب حفيدته الأميرة إيمان بنت الحسين، ولقاءات مع مواطنين أردنيين وأفراد من والقوات المسلحة، مرفقا بتعليق "نحتفي وكل الأردنيين بعيد ميلاد القائد والأب للأسرة الأردنية.. كل عام وأنت بخير سيدنا".