LIVE
"قسد" تعلن اعتقال مجموعة من عناصر "داعش"
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554815-639054402519668407.jpg
تهنئة مميزة من العائلة.. الأردن يحتفي بعيدي ميلاد الملك
دوليات
2026-01-31 | 02:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
113 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
هنأت
الملكة
رانيا زوجها العاهل
الأردني
الملك
عبد الله الثاني
وابنهما الأصغر الأمير هاشم بعيد ميلادهما عبر صور عائلية نشرتها في حسابها الرسمي على إنستغرام.
ونشرت
الملكة
صورة تجمعها بالعاهل
الأردني
مرفقة بتعليق كتبت فيه "كل الحب اليوم وكل يوم. كل عام وسيدنا بخير".
كما نشرت صورتين إحداهما لها مع الأمير هاشم والأخرى له مع شقيقتيه الأميرتين إيمان وسلمى، وهَنأته بعيد ميلاده بقولها "قديش فخورة فيك، كل سنة والغالي هاشم بخير".
من جانبه، هَنأ ولي عهد
الأردن
الأمير
الحسين بن عبدالله الثاني
العاهل الأردني بعيد ميلاده بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يضم لقطات من طفولته وشبابه، تتضمن لقطات تجمعه بالعاهل الأردني الراحل الملك
الحسين بن طلال
، وكتب "كل عام وسيدنا بألف خير". كما هَنأ أخاه الأمير هاشم بصورة جمعتهما يرتديان قميصين للمنتخب الوطني الأردني يحملان اسميهما، مكتوبا "أخي هاشم، كل عام وأنت بخير".
ويُحتفل هذا العام بالعيد الميلادي الرابع والستين للملك عبدالله الثاني والواحد والعشرين للأمير هاشم. وبهذه المناسبة، نشر
الديوان الملكي الهاشمي
صورة تجمع العاهل الأردني وابنه الأمير هاشم، وهَنأهما متمنيا لهما "السعادة والبركة".
كما نشر
الديوان
مقطع فيديو سابقا يضم لقطات رسمية وعائلية للملك، منها لقطات وهو يداعب حفيدته الأميرة إيمان بنت الحسين، ولقاءات مع مواطنين أردنيين وأفراد من
المنتخب الوطني
والقوات المسلحة، مرفقا بتعليق "نحتفي وكل الأردنيين بعيد ميلاد القائد والأب للأسرة الأردنية.. كل عام وأنت بخير سيدنا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
