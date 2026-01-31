سيشمل معتقلين منذ "ربع قرن".. فنزويلا تعلن عفوا عاما وتغلق "سجنا مشبوها" بعد اعتقال مادورو

وقالت في خطاب أمام "لقد قررنا اقتراح قانون عفو عام يغطي الفترة الكاملة للعنف السياسي من عام 1999 إلى اليوم"، موضحة أن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان، مشيرة الى انه "سيكون قانونا يهدف إلى معالجة الجراح التي خلفتها المواجهة السياسية التي غذاها العنف والتطرف، وهذا يسمح بإعادة العدالة إلى مسارها الصحيح في بلدنا واستئناف التعايش بين الفنزويليين".كما تعهدت رودريغيز بإغلاق سجن هيليكويد الذي تصفه المعارضة ونشطاء حقوقيون بأنه مركز تعذيب، وقالت "لقد قررنا أن مرافق هيليكويد التي تُستخدم اليوم كمركز احتجاز، ستصبح مركزا اجتماعيا ورياضيا وثقافيا".وأعلنت الرئيس الفنزويلية بالوكالة أيضا اعتزامها تنظيم "استشارة وطنية واسعة من أجل نظام قضائي جديد".حضر الخطاب أبرز الشخصيات في الحكومة، وهم ديوسدادو كابيلو، ورئيس البرلمان رودريغيز، ووزير الدفاع بادرينو ، والمدعي العام طارق صعب.وكانت الحكومة الفنزويلية قد وعدت بعد ايام من اعتقال الرئيس الفنزويلي ، بالافراج عن السجناء السياسيين تحت ضغط اميركي.