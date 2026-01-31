إيران: مستعدون للتخلي عن السلاح النووي مقابل رفع العقوبات

وقال عراقجي في تصريحات صحفية، إن " مستعدة لتبني اتفاق يضمن عدم امتلاك أسلحة نووية ويرفع العقوبات"، مشيرًا إلى أن لا تزال تؤمن بالحلول الدبلوماسية لمعالجة الملفات العالقة.وأوضح عراقجي، أن إيران تعارض أي خطوات من شأنها زعزعة ، معربًا عن استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنه أكد في المقابل أن طهران "مصممة على حماية نفسها واستقرارها واستقرار المنطقة، ولن ترضخ للضغوط الخارجية".وجدد التأكيد على أن إيران مستعدة للعودة إلى المسار التفاوضي، شريطة أن يكون قائمًا على العدالة والاحترام المتبادلين.وفي وقت سابق اكد ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي خاقان فيدان، أن أي مفاوضات مع يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل، مشددًا على أن بلاده تدعم الدبلوماسية لإيجاد حلول لقضايا المنطقة، وترفض في الوقت ذاته أي تهديدات عسكرية.