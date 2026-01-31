جباية الشهر تعادل الراتب بالكامل.. تظاهرات في سوريا بعد رفع اجور تعرفة الكهرباء

ورفع المتظاهرون السوريون لافتات رفضوا من خلالها التعرفة الجديدة معلنين اضرابهم عن الدفع في تحدٍ واضح للقرار الحكومي، الذي ادى لرفع التعرفة حوالي 10 الى 20 ضعف حسب الاستهلاك، وبالمتوسط كان يدفع بعض المواطنين حوالي 15 الى 20 الف ليرة شهريا وفق التعرفة السابقة، اما الان فباتت الاجور الشهرية التي يجب على السوريين دفعها للكهرباء بين 300 الى 800 الف ليرة وهو ما يعادل اكثر من 70 دولارا، وهو مبلغ يقارب معدل الرواتب الشهرية للسوريين بالغالب.وتقول وزارة الطاقة السورية ان التعرفة السابقة كانت شبه مجانية، وتبلغ خسائر الوزارة 2 مليار دولار سنويا بسبب دعم تكلفة الكهرباء، كما ان الانتاج البالغ 4500 ميغا واط لا يكفي بسبب الاستهلاك العالي واعتياد المواطنين على استخدام الكهرباء في الطبخ والتدفئة وكل لوازم الحياة بدلا من استخدام بدائل الوقود الاخرى.وحتى مع التعرفة الجديدة المرتفعة، لاتزال كلفة الكهرباء مدعومة بنسبة 60% وفقا لوزارة الطاقة السورية، فيما يقول الخبراء ان اجور التعرفة الجديدة ليست مرتفعة بحد ذاتها، بل ان اجور السوريين هي المنخفضة حيث يبلغ معدل اجورهم الشهرية حوالي 100 دولار او اقل.