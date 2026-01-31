بقوة 2.8 درجات.. هزة أرضية جديدة تضرب لبنان

إن الهزّة تُصنَّف ضمن الهزّات الخفيفة، ولا معلومات عن الأضرار المادية أو عن سقوط إصابات، فيما تبقى المتابعة قائمة في حال تسجيل أي ارتدادات لاحقة.وكان قد شهد، في اليومين الماضيين، سلسلة من الهزّات الأرضية الخفيفة، تراوحت قوتها بين 2.5 و3.1 درجات على مقياس ريختر، في مناطق مختلفة من البلاد، ما أثار حينها تساؤلات لدى المواطنين حول احتمال وجود نشاط زلزالي أوسع في المرحلة المقبلة.