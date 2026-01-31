صحيفة أميركية: البنتاغون وضع خططا لضرب ايران.. هل حسمت ساعة الصفر؟

وأوضحت الصحيفة أن "المسؤولين الأمريكيين قدموا معلومات حول خيارات الهجوم المحتملة ضد ، التي طورها والبنتاغون بشكل مشترك".وبحسب المصادر، تتضمن هذه الخطط ما يعرف بـ"الخطة الكبرى"، التي تنص على توجيه ضربات أمريكية واسعة النطاق تستهدف المؤسسات الحكومية الإيرانية ومنشآت الحرس الثوري الإسلامي، في إطار حملة قصف شاملة.كما تشمل الخيارات الأخرى ضربات محدودة ضد أهداف رمزية تابعة للسلطات الإيرانية، مما يترك مجالا لتصعيد العمليات العسكرية في حال رفضت التوصل إلى تسوية.وأشارت الصحيفة إلى أن " تحتفظ حتى الآن بسرية الأهداف الاستراتيجية للعملية المحتملة".وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن سابقا أن "أسطولا عسكريا ضخما" يتجه صوب إيران، معربا عن أمله في أن "تقبل طهران الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام صفقة عادلة ومتكافئة تقضي بالتخلي الكامل عن البرنامج النووي".وذكّر بأن نفذت في حزيران 2025 ضربات جوية استهدفت المنشآت النووية الإيرانية ضمن عملية أطلق عليها اسم "المطرقة الليلية"، محذرا من أن "الهجوم المقبل سيكون أشد وطأة"، وداعيا إلى "عدم السماح بحدوث ذلك".