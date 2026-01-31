رصد طائرة عسكرية أميركية ومسيّرة استطلاع قرب أجواء إيران

وذكر المصدر أن الطائرة رصدت تحلق فوق وخليج قرب المجال الجوي الإيراني، على ارتفاع يزيد قليلا على 6 آلاف متر.كما أشار إلى رصد طائرة مسيّرة استطلاعية من طراز "نورثروب غرومان إم كيو 4 سي ترايتون"، تابعة لسلاح الجو الأميركي، في المناطق ذاتها خلال الأيام القليلة الماضية.وتكمل هذه المسيّرة عمل طائرة " بي 8 ".والمسيّرة "نورثروب غرومان إم كيو 4 سي ترايتون" قادرة على مراقبة مساحات واسعة من البر والبحر، وتجري مهام استطلاع لمدة تتراوح بين 10 و15 ساعة يوميا.وتأتي هذه التحركات وسط ترقب دولي لاحتمالية توجيه ضربة عسكرية أميركية لإيران، بعد تهديدات متكررة من الرئيس الأميركي .والجمعة قال ‌ إنه "يأمل" ألا يضطر للقيام بعمل عسكري ضد ، موضحا أنه يعتزم إجراء محادثات مع ‌ .