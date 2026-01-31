ردود متباينة لفيلم زوجة ترامب "ميلانيا" في دور السينما

وبدأ يوم امس الجمعة عرض الوثائقي الجديد عن السيدة الأمريكية الأولى في صالات السينما، وسط ردود فعل متباينة بين إشادات الجمهور وتعليقات النقّاد.الفيلم الذي يمتد لساعة و44 دقيقة، يلقي الضوء على حياة ميلانيا على مدار عشرين عامًا قبل إعادة انتخاب زوجها للرئاسة في يناير 2025.ويتتبع الوثائقي رحلتها من مقر إقامة الرئيس في فلوريدا إلى في ، مرورًا ببرج في ، مع إبراز استعداداتها لحفل التنصيب واختيار ملابسها وزينة البيت الأبيض.ورغم أن الوثائقي لا يكشف معلومات جديدة، فإنه يسلط الضوء على جانب إنساني من حياة ميلانيا، بما في ذلك تأثير وفاة والدتها واهتمامها بموسيقى .كما يتضمن الفيلم ظهور شخصيات بارزة مثل ، السيدة الفرنسية الأولى، في اتصال فيديو معها.وأقيم العرض الافتتاحي الخميس في الثقافي، الذي تم تغيير اسمه مؤخرًا إلى مركز ترامب-كينيدي، وقد وصفه الرئيس الأمريكي بأنه "جيد جدًا وراقٍ".الوثائقي الممول جزئيًا من ، يعد جزءًا من التقارب الأخير بين ترامب وجيف بيزوس، حيث استثمرت الشركة ما يصل إلى 40 مليون دولار في إنتاج الفيلم، وأكثر من 70% من التمويل يعود إلى ميلانيا ترامب، ومن المتوقع أن يُعرض لاحقًا على منصة فيديو.