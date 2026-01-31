إيران تنفي اغتيال قائد في الحرس الثوري بانفجار بندر عباس

وأشارت إلى أن "الانفجار وقع في مبنى مكون من طوابق في أحد أزقة شارع المعلم ببندر عباس، وتسبب بأضرار جسيمة في الطوابق من الأول إلى الثالث من المبنى، بينما تضررت الطوابق الأخرى والمنازل المجاورة. كما تضررت أكثر من عشر مركبات في محيط المبنى بدرجات متفاوتة".إلى ذلك، نفت ، صحة الأنباء المتداولة حول اغتيال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا أساس له من .وذكرت الوكالة أن عدداً من القنوات على تطبيق "تلغرام" روّجت، خلال الساعات الماضية، وبشكل مكثف، شائعة تفيد باغتيال ، قائد القوة البحرية للحرس الثوري، مؤكدة ان "هذه الأنباء كاذبة تماماً".