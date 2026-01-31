14 مصابا ووفاة طفلة بانفجار بمدينة بندر عباس الإيرانية

وقال ونقلت الوكالة عن مدير عام في محافظة هرمزكان الإيرانية مهرداد حسن‌ زاده، إن "الانفجار أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، حيث جرى نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة"، مشيرًا إلى أن "طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات فارقت الحياة للأسف نتيجة الحادث".وأضاف ‌زاده أن "أسباب الانفجار لا تزال قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة"، لافتًا إلى أنه "سيتم الإعلان عن النتائج فور اكتمال التحقيقات".ودعا مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزكان المواطنين إلى "متابعة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالحادث عبر المصادر الرسمية فقط، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".